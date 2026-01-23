Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт подтвердил, что на турнире UFC в Белом доме может произойти возвращение Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что возвращение бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора действительно может произойти на турнире UFC в Белом доме, который планируется провести 14 июня. При этом Уайт исключил возможность проведения поединка Конора с экс-претендентом на титул UFC в категории до 70 кг американцем Майклом Чендлером.

«Бой Макгрегор — Чендлер — это не тот поединок, который мы планируем организовать на турнире UFC в Белом доме. Но Конор определённо претендует на участие в этом ивенте. У нас с ним хорошие отношения, мы постоянно общаемся», — приводит слова Уайта аккаунт Jed I. Goodman в социальной сети Х.

