Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Заставлю их ошибаться». Фигейреду — о статусе андердога в бою с Умаром Нурмагомедовым

«Заставлю их ошибаться». Фигейреду — о статусе андердога в бою с Умаром Нурмагомедовым
Комментарии

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду заявил, что попытается шокировать ММА-общественность и одолеть экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова в поединке, который состоится на турнире UFC 324.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Ставки в букмекерских конторах говорят, что я большой аутсайдер. Чемпион — человек, который добился таких результатов, как я, а они приписывают мне статус андердога. Я не воспринимаю это как неуважение, а в качестве мотивации. Это стимул выйти в октагон и ещё раз сорвать куш, раз уж я аутсайдер. Заставлю многих людей ошибаться», — приводит слова Фигейреду портал Low Kick MMA.

Материалы по теме
Вызов для брата Хабиба, временный титул в лёгком весе. UFC 324 — обязателен к просмотру!
Вызов для брата Хабиба, временный титул в лёгком весе. UFC 324 — обязателен к просмотру!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android