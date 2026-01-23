«Заставлю их ошибаться». Фигейреду — о статусе андердога в бою с Умаром Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду заявил, что попытается шокировать ММА-общественность и одолеть экс-претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова в поединке, который состоится на турнире UFC 324.

«Ставки в букмекерских конторах говорят, что я большой аутсайдер. Чемпион — человек, который добился таких результатов, как я, а они приписывают мне статус андердога. Я не воспринимаю это как неуважение, а в качестве мотивации. Это стимул выйти в октагон и ещё раз сорвать куш, раз уж я аутсайдер. Заставлю многих людей ошибаться», — приводит слова Фигейреду портал Low Kick MMA.