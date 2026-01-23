Фигейреду не уложился в лимит весовой, но бой с Умаром Нурмагомедовым в силе

Экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов успешно прошёл процедуру официального взвешивания в преддверии поединка с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Молодой орёл показал на весах 61,6 кг, а Бог войны — 62,8 кг, то есть не уложился в лимит легчайшего веса. В связи этим Дейвисон будет обязан заплатить Умару 25% от своего гонорара за поединок с ним.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 321, Умар разделил октагон с американцем Марио Баутистой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Дейвисон, в свою очередь, в последнем бою встретился с американцем Монтелом Джексоном. Их поединок состоялся на турнире UFC Fight Night 261 и завершился победой Фигейреду раздельным решением судей.