Андрей Пуляев и Атеба Готье показали одинаковый вес в преддверии боя на турнире UFC 324

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Андрей Пуляев и перспективный камерунец Атеба Готье успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Пуляев и Атеба показали одинаковый вес — 84,3 кг.

Андрею Пуляеву 28 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2022 году, с 2025-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа и одно поражение.

Атебе Готье 23 года. Камерунец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира три победы.