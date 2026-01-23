Пимблетт оказался легче Гэтжи в преддверии боя за титул на турнире UFC 324

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт и бывший временный чемпион UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гэтжи успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии титульного поединка, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием вечера.

Пимблетт показал на весах 69,8 кг, а Гэтжи — 70,3 кг.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед и пока не потерпел ни одного поражения в лиге.

Джастин, в свою очередь, выступает в сильнейшей организации в мире с 2017 года. В своём профессиональном рекорде Гэтжи имеет 26 побед и пять поражений.