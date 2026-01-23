Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт оказался легче Гэтжи в преддверии боя за титул на турнире UFC 324

Пимблетт оказался легче Гэтжи в преддверии боя за титул на турнире UFC 324
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт и бывший временный чемпион UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гэтжи успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии титульного поединка, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет главным событием вечера.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт

Пимблетт показал на весах 69,8 кг, а Гэтжи — 70,3 кг.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед и пока не потерпел ни одного поражения в лиге.

Джастин, в свою очередь, выступает в сильнейшей организации в мире с 2017 года. В своём профессиональном рекорде Гэтжи имеет 26 побед и пять поражений.

Материалы по теме
Главный бой UFC 324 зря недооценивают. Гэтжи и Пимблетта загнали в угол
Главный бой UFC 324 зря недооценивают. Гэтжи и Пимблетта загнали в угол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android