Никита Крылов оказался тяжелее Модестаса Букаускаса в преддверии боя на UFC 324

13- номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Никита Крылов и представитель Литвы Модестас Букаускас успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Никита Крылов — Модестас Букаускас
25 января 2026, воскресенье. 03:25 МСК
Никита Крылов
Не началось
Модестас Букаускас

Модестас продемонстрировал на весах 92,5 кг, а Шахтёр — 93,2 кг.

Напомним, Крылов в качестве профессионала дебютировал в июле 2012 года. В рекорде Никиты 30 побед, из которых 28 были одержаны досрочно, и 11 поражений.

Модестас, в свою очередь, выступает на профессиональном уровне с 2015 года. У литовского бойца в рекорде 19 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и шесть поражений

