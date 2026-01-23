Никита Крылов оказался тяжелее Модестаса Букаускаса в преддверии боя на UFC 324

13- номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе россиянин Никита Крылов и представитель Литвы Модестас Букаускас успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Модестас продемонстрировал на весах 92,5 кг, а Шахтёр — 93,2 кг.

Напомним, Крылов в качестве профессионала дебютировал в июле 2012 года. В рекорде Никиты 30 побед, из которых 28 были одержаны досрочно, и 11 поражений.

Модестас, в свою очередь, выступает на профессиональном уровне с 2015 года. У литовского бойца в рекорде 19 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и шесть поражений