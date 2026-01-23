Скидки
О'Мэлли и Ядонг успешно прошли процедуру официального взвешивания перед боем в UFC

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли и пятый номер рейтинга UFC в категории до 61 кг китаец Сонг Ядонг успешно прошли процедуру официального взвешивания в преддверии поединка, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и станет соглавным событием вечера.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг
25 января 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Сонг Ядонг

Сонг показал на весах 61,6 кг, а Сахарок — 61,2 кг.

Шон дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в марте 2015 года. Сахарок имеет в своём рекорде 18 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Ядонгу 28 лет. Представитель Китая дебютировал на профессиональном уровне в мае 2013 года. В его рекорде 22 победы, восемь поражений, один бой был признан несостоявшимся, а ещё один — ничьей.

Комментарии
