Боец UFC упал в обморок после процедуры взвешивания, его госпитализировали

Боец UFC, выступающий в легчайшем весе, американец Кэмерон Смотерман потерял сознание после того, как с успехом прошёл процедуру официального взвешивания в преддверии боя с соотечественником Рики Турсиосом на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Фото: Кадр из официальной трансляции

После того как Кэмерон показал нужные цифры на весах, он направился к выходу и неожиданно для всех упал в обморок прямо на сцене. Сотрудники промоушена вынесли его, после чего он был госпитализирован в больницу.

Будет ли руководство лиги искать замену Смотерману для сохранения поединка в карде — неизвестно. Есть высокая вероятность, что бой могут отменить или перенести на другой турнир.