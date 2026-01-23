Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC приняли решение насчёт поединка, в котором один из бойцов упал в обморок

В UFC приняли решение насчёт поединка, в котором один из бойцов упал в обморок
Комментарии

Пресс-служба североамериканской организации UFC сообщила, что руководство промоушена приняло решение отменить поединок в легчайшем весе (до 61 кг) между американцами Кэмероном Смотерманом и Рикки Турсиосом, который должен был состояться 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

«Из-за проблем со здоровьем у Кэмерона Смотермана его поединок с Рикки Турсиосом был отменён», — сказано в пресс-релизе лиги.

Напомним, Кэмерон потерял сознание после того, как с успехом прошёл процедуру официального взвешивания в преддверии боя. Сотрудники промоушена вынесли его, после чего тот был госпитализирован в больницу.

Материалы по теме
Фото
Боец UFC упал в обморок после процедуры взвешивания, его госпитализировали
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android