В UFC приняли решение насчёт поединка, в котором один из бойцов упал в обморок

Пресс-служба североамериканской организации UFC сообщила, что руководство промоушена приняло решение отменить поединок в легчайшем весе (до 61 кг) между американцами Кэмероном Смотерманом и Рикки Турсиосом, который должен был состояться 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

«Из-за проблем со здоровьем у Кэмерона Смотермана его поединок с Рикки Турсиосом был отменён», — сказано в пресс-релизе лиги.

Напомним, Кэмерон потерял сознание после того, как с успехом прошёл процедуру официального взвешивания в преддверии боя. Сотрудники промоушена вынесли его, после чего тот был госпитализирован в больницу.