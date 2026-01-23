Сегодня, 23 января, состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 324, который состоится 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами сегодняшней церемонии.

Результаты взвешивания участников турнира UFC 324.

Главный бой вечера, чемпионский поединок за временный пояс в лёгком весе: Джастин Гэтжи (70,3 кг) vs Пэдди Пимблетт (69,85 кг).

Легчайший вес: Шон О'Мэлли (61,46 кг) vs Сонг Ядонг (61,68 кг).

Тяжёлый вес: Вальдо Кортес-Акоста (118,84 кг) vs Деррик Льюис (119,52 кг).

Женский наилегчайший вес: Наталия Силва (57,15 кг) vs Роуз Намаюнас (56,92 кг).

Полулёгкий вес: Арнольд Аллен (65,99 кг) vs Жан Силва (66,22 кг).

Легчайший вес: Умар Нурмагомедов (61,68 кг) vs Дейвисон Фигейреду (62,82 кг).

Средний вес: Атеба Готье (84,36 кг) vs Андрей Пуляев (84,36 кг).

Полутяжёлый вес: Никита Крылов (93,21 кг) vs Модестас Букаускас (92,53 кг).

Наилегчайший вес: Алекс Перес (58,28 кг) vs Чарльз Джонсон (57,15 кг).

Лёгкий вес: Майкл Джонсон (70,76 кг) vs Александр Эрнандес (70,53 кг).

Тяжёлый вес: Джош Хокит (106,36 кг) vs Дензел Фриман (116,8 кг).

Полусредний вес: Адам Фьюджитт (77,56 кг) vs Тай Коул Миллер (77,11 кг).