Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исраэль Адесанья ответил, кто победит в бою Пимблетт — Гэтжи

Исраэль Адесанья ответил, кто победит в бою Пимблетт — Гэтжи
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья проанализировал предстоящий бой между англичанином Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи за временный титул UFC в лёгком весе, который состоится 25 января на турнире UFC 324.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт

«Пэдди был в ударе, захватил Cage Warriors, перешёл в UFC. Люди сомневались в его оппозиции. Мы много раз сомневались в нём, а потом, когда увидели, что произошло с Бобби Грином, подумали: «Окей». А затем увидели, как он доминировал над Чендлером… Но мы ещё не видели, как его проверяют на прочность… Думаю, Пэдди также немного улучшил свой стиль… Он очень хорошо сочетает удары ногами, хороший бокс, элементы борьбы.

Гэтжи — это совсем другой зверь, не хочет быть в центре внимания. Джастин не устаёт по ходу боя. Думаю, это самое большое испытание для Пэдди. Идеальный соперник, идеальный бой — старый пёс, новый пёс. Я же вижу победу Пимблетта решением или приёмом», — приводит слова Адесаньи портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Главный бой UFC 324 зря недооценивают. Гэтжи и Пимблетта загнали в угол
Главный бой UFC 324 зря недооценивают. Гэтжи и Пимблетта загнали в угол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android