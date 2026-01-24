Исраэль Адесанья ответил, кто победит в бою Пимблетт — Гэтжи

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья проанализировал предстоящий бой между англичанином Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи за временный титул UFC в лёгком весе, который состоится 25 января на турнире UFC 324.

«Пэдди был в ударе, захватил Cage Warriors, перешёл в UFC. Люди сомневались в его оппозиции. Мы много раз сомневались в нём, а потом, когда увидели, что произошло с Бобби Грином, подумали: «Окей». А затем увидели, как он доминировал над Чендлером… Но мы ещё не видели, как его проверяют на прочность… Думаю, Пэдди также немного улучшил свой стиль… Он очень хорошо сочетает удары ногами, хороший бокс, элементы борьбы.

Гэтжи — это совсем другой зверь, не хочет быть в центре внимания. Джастин не устаёт по ходу боя. Думаю, это самое большое испытание для Пэдди. Идеальный соперник, идеальный бой — старый пёс, новый пёс. Я же вижу победу Пимблетта решением или приёмом», — приводит слова Адесаньи портал Sportskeeda.