«Просто смешно, что эти парни борются за титул». Царукян — о поединке Пимблетт — Гэтжи

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян высмеял организацию поединка между англичанином Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи за временный титул UFC в лёгком весе, который состоится 25 января на турнире UFC 324.

«Пэдди Пимблетт против Джастина Гэтжи. Надеюсь, что победителем выйдет Джастин, поскольку мне не нравится Пэдди. Если бы сейчас я дрался с Пимблеттом, наш бой был бы очень громким. Гэтжи уже не так интересен — он едва победил Физиева, и ему дали титульный бой. Если Пэдди победит, конечно, я хочу с ним сразиться. Я легко его разнесу. Для меня это просто смешно, что эти парни борются за пояс, когда я претендент номер один», — приводит слова Царукяна портал Low Kick MMA.