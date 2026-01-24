Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Костя Цзю: Овечкин — лучший российский атлет за последние 25 лет. Хабиб недотягивает

Костя Цзю: Овечкин — лучший российский атлет за последние 25 лет. Хабиб недотягивает
Комментарии

Член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю раскрыл, какого российского спортсмена считает лучшим за последние 25 лет.

«Лучший спортсмен за последние 25 лет? Для меня в этом вопросе номер один – Александр Овечкин. Он ведь звезда не только российского, но и всего мирового спорта. Саша добился того, что не смог сделать ни один хоккеист из нашей страны.

У нас были великие чемпионы, как Фетисов или Фёдоров, но рекорд Гретцки побил именно Овечкин. Не в этом, так в следующем году, он побьёт и рекорд по общему числу голов.

Совсем немного не дотягивает до Саши Хабиб Нурмагомедов. У него была классная карьера, но есть такая вещь – всемирная известность. Думаю, Овечкина знает практически весь мир. О нём слышали все вне зависимости от пола, возраста и рода деятельности. К сожалению, с великими достижениями Хабиба знакомо более ограниченное количество людей», – приводит слова Цзю портал Sport24.

Материалы по теме
Костя Цзю объяснил, почему третий бой между Биволом и Бетербиевым всё ещё актуален
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android