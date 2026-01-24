Костя Цзю: Овечкин — лучший российский атлет за последние 25 лет. Хабиб недотягивает

Член Международного зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю раскрыл, какого российского спортсмена считает лучшим за последние 25 лет.

«Лучший спортсмен за последние 25 лет? Для меня в этом вопросе номер один – Александр Овечкин. Он ведь звезда не только российского, но и всего мирового спорта. Саша добился того, что не смог сделать ни один хоккеист из нашей страны.

У нас были великие чемпионы, как Фетисов или Фёдоров, но рекорд Гретцки побил именно Овечкин. Не в этом, так в следующем году, он побьёт и рекорд по общему числу голов.

Совсем немного не дотягивает до Саши Хабиб Нурмагомедов. У него была классная карьера, но есть такая вещь – всемирная известность. Думаю, Овечкина знает практически весь мир. О нём слышали все вне зависимости от пола, возраста и рода деятельности. К сожалению, с великими достижениями Хабиба знакомо более ограниченное количество людей», – приводит слова Цзю портал Sport24.