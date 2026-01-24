UFC 324: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе (США) пройдёт первый номерной турнир UFC в 2025 году — UFC 324. Предварительные поединки начнутся в 1:00 по московскому времени, а бои основного карда стартуют в 5:00 мск.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, событие будет доступно для просмотра на сервисе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также организует текстовую онлайн-трансляцию всех ключевых боёв вечера.

Главным событием UFC 324 станет поединок за временный чемпионский пояс в лёгком весе, в котором сойдутся американец Джастин Гэтжи и представитель Великобритании Пэдди Пимблетт. В соглавном бою вечера в октагоне встретятся бойцы легчайшего дивизиона — Шон О’Мэлли из США и китаец Сонг Ядонг.

