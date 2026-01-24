Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC 324: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

UFC 324: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
Комментарии

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе (США) пройдёт первый номерной турнир UFC в 2025 году — UFC 324. Предварительные поединки начнутся в 1:00 по московскому времени, а бои основного карда стартуют в 5:00 мск.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, событие будет доступно для просмотра на сервисе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также организует текстовую онлайн-трансляцию всех ключевых боёв вечера.

Главным событием UFC 324 станет поединок за временный чемпионский пояс в лёгком весе, в котором сойдутся американец Джастин Гэтжи и представитель Великобритании Пэдди Пимблетт. В соглавном бою вечера в октагоне встретятся бойцы легчайшего дивизиона — Шон О’Мэлли из США и китаец Сонг Ядонг.

Хабиб поборолся с бывшим чемпионом UFC Тейшейрой

Материалы по теме
Главный бой UFC 324 зря недооценивают. Гэтжи и Пимблетта загнали в угол
Главный бой UFC 324 зря недооценивают. Гэтжи и Пимблетта загнали в угол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android