Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Главным событием станет поединок за временный чемпионский пояс в лёгком весе, в котором сойдутся американец Джастин Гэтжи и представитель Великобритании Пэдди Пимблетт.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт

Ориентировочное время начала боя — 7:00 мск. Прямую трансляцию боя и всего турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, событие будет доступно для просмотра на сервисе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также организует текстовую онлайн-трансляцию всех ключевых боёв вечера, в том числе и главного.

Усман показал съёмки сцены драки с Гэтжи для «Голого пистолета»

UFC 324: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию
