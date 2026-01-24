Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Главным событием станет поединок за временный чемпионский пояс в лёгком весе, в котором сойдутся американец Джастин Гэтжи и представитель Великобритании Пэдди Пимблетт.

Ориентировочное время начала боя — 7:00 мск. Прямую трансляцию боя и всего турнира можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Кроме того, событие будет доступно для просмотра на сервисе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также организует текстовую онлайн-трансляцию всех ключевых боёв вечера, в том числе и главного.

Усман показал съёмки сцены драки с Гэтжи для «Голого пистолета»