Главная Бокс/ММА Новости

Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт: где смотреть бой, на каком канале

В ночь с 24 на 25 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт первый номерной турнир UFC в этом году — UFC 324. В главном бою вечера за временный титул в лёгком весе встретятся американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт

Бой запланирован ориентировочно на 7:00 мск. Смотреть прямую трансляцию поединка и всего турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также через сервис UFC Fight Pass. Портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех ключевых боёв, включая главный бой вечера.

В соглавном бою вечера в октагоне встретятся бойцы легчайшего дивизиона — Шон О’Мэлли из США и китаец Сонг Ядонг.

