Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт: где смотреть бой, на каком канале
Поделиться
В ночь с 24 на 25 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдёт первый номерной турнир UFC в этом году — UFC 324. В главном бою вечера за временный титул в лёгком весе встретятся американец Джастин Гэтжи и британец Пэдди Пимблетт.
UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт
Бой запланирован ориентировочно на 7:00 мск. Смотреть прямую трансляцию поединка и всего турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ», а также через сервис UFC Fight Pass. Портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех ключевых боёв, включая главный бой вечера.
В соглавном бою вечера в октагоне встретятся бойцы легчайшего дивизиона — Шон О’Мэлли из США и китаец Сонг Ядонг.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2026
-
10:00
-
09:30
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:46
-
06:26
-
00:33
-
00:28
-
00:03
- 23 января 2026
-
23:20
-
22:33
-
21:05
-
21:00
-
20:31
-
20:30
-
20:23
-
20:20
-
19:32
-
19:18
-
19:10
-
18:56
-
18:43
-
18:37
-
18:04
-
17:59
-
17:10
-
16:42
-
16:38
-
16:08
-
15:23
-
14:24
-
14:00
-
13:36