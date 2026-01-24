Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 24 на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится первый номерной турнир года — UFC 324. В соглавном событии бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли встретится с китайцем Сонгом Ядонгом.

Прямой эфир шоу будет доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Начало поединка О’Мэлли — Ядонг ожидается примерно в 6:30 по московскому времени. «Чемпионат» организует текстовую онлайн-трансляцию боя.

Главным событием станет поединок за временный чемпионский пояс в лёгком весе, в котором сойдутся американец Джастин Гэтжи и представитель Великобритании Пэдди Пимблетт.

