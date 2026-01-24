Скидки
Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

Комментарии

25 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 324. В предварительном карде бывший претендент на титул в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов сразится с бразильским экс-чемпионом Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Ориентировочное время начала боя — 4:30 мск. Смотреть бой и всё шоу в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также через онлайн-сервис UFC Fight Pass.

Главным событием станет поединок за временный чемпионский пояс в лёгком весе, в котором сойдутся американец Джастин Гэтжи и представитель Великобритании Пэдди Пимблетт.

Умар Нурмагомедов провёл ударную тренировку, сбрасывая вес

Комментарии
