Андрей Пуляев — Атеба Готье: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

25 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборства UFC 324. В предварительном карде российский боец среднего веса (до 84 кг) Андрей Пуляев сразится с камерунцем Атебой Готье.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 1:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Андрею Пуляеву 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2022 году, в 2024-м одержал победу на турнире Претендентской серии Даны Уайта, после чего подписал контракт с UFC. Всего на его счету в организации одна победа и одно поражение.