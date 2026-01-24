Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андрей Пуляев — Атеба Готье: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Андрей Пуляев — Атеба Готье: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

25 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборства UFC 324. В предварительном карде российский боец среднего веса (до 84 кг) Андрей Пуляев сразится с камерунцем Атебой Готье.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 1:00 мск. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC 324: первый турнир 2026 года. Будет очень ярко! LIVE
Live
UFC 324: первый турнир 2026 года. Будет очень ярко! LIVE

Андрею Пуляеву 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2022 году, в 2024-м одержал победу на турнире Претендентской серии Даны Уайта, после чего подписал контракт с UFC. Всего на его счету в организации одна победа и одно поражение.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android