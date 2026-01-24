Скидки
Гэтжи и Пимблетт провели финальную битву взглядов перед боем на UFC 324

Комментарии

Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 324, который состоится 25 января в Лас-Вегасе (США).

В главном бою двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи сразится за временный пояс с британцем Пэдди Пимблеттом. Бойцы провели финальную битву взглядов.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

Джастину Гэтжи 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и пять поражений.

