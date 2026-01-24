Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Твой выход, младший». Хабиб поддержал Умара Нурмагомедова перед UFC 324

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал двоюродного брата и подопечного Умара Нурмагомедова перед боем с бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Завтра твой выход, младший», — написал Нурмагомедов в социальных сетях, опубликовав совместную фотографию.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Умару Нурмагомедову 30 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету семь побед и одно поражение.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324 в Лас-Вегасе.

