Видео: Арман Царукян тренируется на борту частного джета

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян опубликовал видео тренировки в частном самолёте. Боец провёл работу на лапах.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.

Ранее Царукян раскритиковал организацию поединка за временный титул в лёгком весе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом.

