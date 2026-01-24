Пэдди Пимблетт купил 250 билетов на сумму более $ 100 тыс. на UFC 324

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт сообщил, что купил 250 билетов для своей группы поддержки на турнир UFC 324, который состоится 25 января в Лас-Вегасе (США).

«Купил ли я 250 билетов? Да… Нет, это не $ 100 тыс., больше… 140-150», — сказал Пимблетт в интервью пресс-службе UFC.

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

На турнире UFC 324 Пимблетт сразится за временный титул с американским бойцом Джастином Гэтжи.

Пимблетт проиграл болевым приёмом на турнире по грэпплингу