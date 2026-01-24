Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт купил 250 билетов на сумму более $ 100 тыс. на UFC 324

Пэдди Пимблетт купил 250 билетов на сумму более $ 100 тыс. на UFC 324
Комментарии

Британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт сообщил, что купил 250 билетов для своей группы поддержки на турнир UFC 324, который состоится 25 января в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт

«Купил ли я 250 билетов? Да… Нет, это не $ 100 тыс., больше… 140-150», — сказал Пимблетт в интервью пресс-службе UFC.

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

На турнире UFC 324 Пимблетт сразится за временный титул с американским бойцом Джастином Гэтжи.

Материалы по теме
UFC 324: исторический турнир — всё ближе! Лига подготовила фантастический кард. LIVE
Live
UFC 324: исторический турнир — всё ближе! Лига подготовила фантастический кард. LIVE

Пимблетт проиграл болевым приёмом на турнире по грэпплингу

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android