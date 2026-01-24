Скидки
Майкл Чендлер не исключил, что его следующим соперником в UFC станет Царукян

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о следующем выступлении.

«Я хочу больших боёв. Хочу вернуться и подраться с топовым парнем. Я не считаю, что моё последнее выступление показало мои реальные навыки, мой настрой, моё желание… из-за внешних причин.

У меня нет приоритетов, но я хочу большой бой. Посмотрим, что произойдёт в марте, Макс [Холлоуэй] подерётся с Чарльзом [Оливейрой]. Арман свободен, он постоянно говорит о ком-то… Хотя это не те бои, которые я заслуживаю», — сказал Чендлер в интервью UFC.

Арман Царукян сообщил о планах в будущем победить Чендлера, Ковингтона и Двалишвили

Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала

