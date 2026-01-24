Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Хавьер Мендес назвал бойца, который даёт тяжёлые спарринги Махачеву в зале

Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона UFC в двух весовых категориях россиянина Ислама Махачева, высказался об одноклубнике подопечного Магомеде «Чанко» Зайнукове.

«Чанко даёт Исламу по-настоящему тяжёлые раунды, поскольку он очень хорошо научился защищаться [от тейкдаунов], выживать на земле и подниматься, даже атаковать на земле. Чанко стал настоящим бойцом MMA. Не смотрите на него как на тайского боксёра. Он – универсал. Он умеет всё», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Магомеду Зайнукову 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2021 году. Всего на его счету восемь побед и ни одного поражения.

