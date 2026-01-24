Абдель-Азиз сказал, с кем должен подраться Умар Нурмагомедов, если победит Фигейреду

Менеджер Али Абдель-Азиз считает, что следующим соперником Умара Нурмагомедова должен стать победитель поединка между американцем Шоном О’Мэлли и китайцем Сонг Ядонгом, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Я считаю, что Мераб Двалишвили заслужил незамедлительный реванш с новым чемпионом. Умар же должен победить Фигейреду и бросить вызов Шону О’Мэлли. Либо он может подраться с Сонг Ядонгом», – сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.

Напомним, на турнире UFC 324 Нурмагомедов сразится с бразильцем Дейвисоном Фигейреду. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.