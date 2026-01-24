«Моё время пришло!» Белаз Ковалёв встретился с Даной Уайтом

Белорусский боец среднего веса (до 84 кг) Владислав «Белаз» Ковалёв встретился с генеральным директором американского промоушена UFC Даной Уайтом.

«Моё время пришло!» — написал Ковалёв в социальных сетях, опубликовав совместное фото.

Фото: из личного архива Владилава Ковалёва

Владиславу Ковалёву 27 лет. Белорусский боец дебютировал как профессионал в 2020 году. Имеет в своём активе две победы над бывшим чемпионом Bellator россиянином Александром Шлеменко, а также экс-бойцом UFC армянином Арменом Петросяном.

Ранее Ковалёв заявил, что готов к снижению гонорара ради перехода в UFC.

