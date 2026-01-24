Инсайдер: Мыктыбек Оролбай сразится с Крисом Кёртисом на турнире UFC в марте

Киргизский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Мыктыбек Оролбай выступит на турнире UFC Fight Night 269, который состоится 15 марта в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер Марсель Дорфф.

Соперником Оролбая станет американец Крис Кёртис.

Мыктыбеку Оролбаю 27 лет. Уроженец Кыргызстана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.

Крису Кёртису 38 лет. Американец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и четыре поражения.