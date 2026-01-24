Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: Мыктыбек Оролбай сразится с Крисом Кёртисом на турнире UFC в марте

Инсайдер: Мыктыбек Оролбай сразится с Крисом Кёртисом на турнире UFC в марте
Комментарии

Киргизский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Мыктыбек Оролбай выступит на турнире UFC Fight Night 269, который состоится 15 марта в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер Марсель Дорфф.

Соперником Оролбая станет американец Крис Кёртис.

Мыктыбеку Оролбаю 27 лет. Уроженец Кыргызстана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одно поражение.

Крису Кёртису 38 лет. Американец выступает в UFC с 2021 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и четыре поражения.

Материалы по теме
Мыктыбек Оролбай победил дебютанта UFC Тофика Мусаева болевым приёмом в первом раунде
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android