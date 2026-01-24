Скидки
Александр Шлеменко дал прогноз на бой Нурмагомедов — Фигейреду

Александр Шлеменко дал прогноз на бой Нурмагомедов — Фигейреду
Комментарии

Бывший чемпион Bellator российский ветеран Александр Шлеменко высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Мне кажется, это больше мисс-матч. Фигейреду из другой весовой категории, и, по моему мнению, он ничего не сможет противопоставить. Умар более разносторонний, более жёсткий. Скорее всего, бой будет доведён до решения, Нурмагомедов просто перебьёт соперника во всех аспектах», — цитирует Шлеменко «Советский спорт».

