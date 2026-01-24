Александр Шлеменко дал прогноз на бой Нурмагомедов — Фигейреду

Бывший чемпион Bellator российский ветеран Александр Шлеменко высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Мне кажется, это больше мисс-матч. Фигейреду из другой весовой категории, и, по моему мнению, он ничего не сможет противопоставить. Умар более разносторонний, более жёсткий. Скорее всего, бой будет доведён до решения, Нурмагомедов просто перебьёт соперника во всех аспектах», — цитирует Шлеменко «Советский спорт».

