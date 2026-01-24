Шлеменко может провести кулачный бой с Андерсоном Силвой — Mash

Экс-чемпион Bellator российский ветеран Александр Шлеменко может провести кулачный бой с бывшим обладателем титула UFC бразильцем Андерсоном Силвой, сообщает издание Mash.

По информации ресурса, поединок может состояться под эгидой лиги IBA Bare Knuckle. Шлеменко уже дал согласие на выступление.

Александру Шлеменко 41 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2004 году. Всего на его счету 67 побед и 17 поражений.

Андерсону Силве 50 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 1997 году. Всего на его счету 34 победы и 11 поражений.

