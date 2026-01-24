Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шлеменко может провести кулачный бой с Андерсоном Силвой — Mash

Шлеменко может провести кулачный бой с Андерсоном Силвой — Mash
Комментарии

Экс-чемпион Bellator российский ветеран Александр Шлеменко может провести кулачный бой с бывшим обладателем титула UFC бразильцем Андерсоном Силвой, сообщает издание Mash.

По информации ресурса, поединок может состояться под эгидой лиги IBA Bare Knuckle. Шлеменко уже дал согласие на выступление.

Александру Шлеменко 41 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2004 году. Всего на его счету 67 побед и 17 поражений.

Андерсону Силве 50 лет. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 1997 году. Всего на его счету 34 победы и 11 поражений.

Материалы по теме
Александр Шлеменко дал прогноз на бой Нурмагомедов — Фигейреду

Шлеменко заявил о готовности провести реванш с Мусаси

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android