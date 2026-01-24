Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хавьер Мендес: Альфи Дэвис — опасный бой для Усмана Нурмагомедова

Хавьер Мендес: Альфи Дэвис — опасный бой для Усмана Нурмагомедова
Комментарии

Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова, высказался о предстоящем поединке россиянина с британцем Альфи Дэвисом, который состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Усман встретится с Альфи Дэвисом, у которого нет большого имени в индустрии, но он очень голоден и он побил другого нашего бойца – Гаджи [Рабаданова]. Как по мне, это будет очень тяжёлый и опасный бой для нас. Мы должны правильно подготовиться, нельзя недооценивать его, в противном случае ситуация обернётся против нас», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Материалы по теме
«Он сильно вырос. Уже на уровне Топурии и Царукяна». Хабиб — об Усмане Нурмагомедове

Усман Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Дэвисом

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android