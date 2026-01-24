Хавьер Мендес: Альфи Дэвис — опасный бой для Усмана Нурмагомедова

Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) Усмана Нурмагомедова, высказался о предстоящем поединке россиянина с британцем Альфи Дэвисом, который состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Усман встретится с Альфи Дэвисом, у которого нет большого имени в индустрии, но он очень голоден и он побил другого нашего бойца – Гаджи [Рабаданова]. Как по мне, это будет очень тяжёлый и опасный бой для нас. Мы должны правильно подготовиться, нельзя недооценивать его, в противном случае ситуация обернётся против нас», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Усман Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Дэвисом