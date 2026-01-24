Скидки
Гор Азизян дал прогноз на бой Умара Нурмагомедова и Дейвисона Фигейреду

Комментарии

Известный российский тренер Гор Азизян высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Умар выиграет досрочно. У него хорошая борьба, и если в ударке не получится, то он сможет использовать борьбу. У Фигейреду такой стиль… Он медленный, и даже Нурмагомедов мог бы его сделать в ударке», — приводит слова Азизяна издание РБК.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.

