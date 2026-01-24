Бадаев: Гэтжи давно прошёл свой пик, его скармливают Пимблетту

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о предстоящем поединке за временный титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Фаворит — Пимблетт. Это его время. Гэтжи уже израсходован, он давно прошел свой пик, он пробит и выхолощен. Пимблетт идёт на победной серии. Есть ощущение, что Гэтжи скармливают Пимблетту. При этом Гэтжи обладает сильным ударом, а это всегда аргумент. Гэтжи может ударить, он может уронить. С этим нужно считаться. Не удивлюсь, если Гэтжи попадёт и нокаутирует соперника. Но по всей логике, Пимблетт заберёт этот бой. Возможно, даже сабмишеном», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.