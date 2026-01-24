Скидки
Хавьер Мендес назвал лучшего легковеса в мире — это не Топурия и Царукян

Хавьер Мендес назвал лучшего легковеса в мире — это не Топурия и Царукян
Американский тренер Хавьер Мендес заявил, что считает действующего чемпиона PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Усмана Нурмагомедова лучшим бойцом своего дивизиона в мире.

«Ему 27 лет. И он впереди всех дагестанцев своего возраста, если говорить о достижениях. Как по мне, Усман уже находится на уровне лучших бойцов UFC. Единственный, кто, как по мне, превосходит его, это его спарринг-партнёр Ислам [Махачев], но он полусредневес. Я считаю, что Усман – лучший легковес в мире прямо сейчас. Для меня», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

