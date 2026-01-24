Карлос Пратес сказал, кто должен стать следующим соперником Махачева

Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Карлос Пратес сказал, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником действующего чемпиона россиянина Ислама Махачева.

«Если Камару не подерётся с Исламом, UFC, вероятно, выставят Моралеса, они обменивались репликами. Я готов сразиться с Джеком Делла Маддаленой и Моралесом, но думаю, что Моралес будет драться за пояс», — сказал Пратес в интервью YouTube-каналу MMA Today.

Майклу Моралесу 26 лет. Эквадорец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

