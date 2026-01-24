Скидки
Тренер Махачева сказал, когда россиянин намерен завершить карьеру

Тренер Махачева сказал, когда россиянин намерен завершить карьеру
Хавьер Мендес, член тренерского штаба чемпиона UFC в двух весовых категориях Ислама Махачева, высказался об уходе россиянина из спорта.

«Ему 34 года. Но он здоров. Поэтому предполагаю, что он мог бы провести две-три защиты до того, как задуматься о завершении карьеры. Я думаю о двух [защитах], но их может быть три. Не думаю, что он захочет продолжать после 35 лет. Потому что уже думает, чтобы уйти в районе 35 лет. Либо Хабиб может посоветовать ему завершить карьеру. Так он сказал», — сказал Хавьер Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

