Бокс/ММА

«Это бой мечты». Роуз Намаюнас заявила о желании сразиться с Валентиной Шевченко

«Это бой мечты». Роуз Намаюнас заявила о желании сразиться с Валентиной Шевченко
Двукратная чемпионка UFC американка Роуз Намаюнас заявила о желании сразиться с действующей обладательницей титула в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентиной Шевченко.

«Это определённо была бы кульминация всей моей карьеры. Как фанат я бы сказала, что она одна из величайших, если не величайшая женщина-боец в истории. Вот почему это был бы бой мечты, понимаете? Всегда смотрела на её карьеру и думала: «Было бы потрясающе, если бы я смогла добиться того же». Либо, по крайней мере, смогла бы заставить себя выйти на тот же уровень, что и она.

Знаю, как тяжело она работает, знаю, насколько она сильна и последовательна. Она источник вдохновения для меня», — приводит слова Намаюнас издание MMA Fighting.

