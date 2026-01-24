Скидки
«Все зубы на месте?» Дана Уайт — об упавшем в обморок на взвешивании бойце UFC

Президент промоушена UFC Дана Уайт прокомментировал инцидент на взвешивании к турниру UFC 325 с американцем Кэмероном Смотерманом, который упал в обморок.

«Для меня главное, что я сделал после вопроса как он и почему упал в обморок, первым делом спросил: «У него все зубы на месте?» Не знаю, бывали ли вы на таких платформах, но это не шутки. Эта штука очень твёрдая. Там есть металл, и поверхность шероховатая, чтобы люди не поскальзывались.

Он упал, не выставив рук, лицом вперёд. У него несколько швов на подбородке, и всё. Это уже победа. Так что мы довольны, он в порядке. Причины? Могли быть нервы, могло быть миллион причин», — приводит слова Уайта издание MMAJunkie.

