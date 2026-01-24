Скидки
«Почти не сгонял вес». Упавший в обморок боец UFC высказался об инциденте на взвешивании

28-летний американский боец Кэмерон Смотерман высказался по поводу падения в обморок после взвешивания на UFC 324.

«Конечно, я получил много сообщений, ценю всю искреннюю заботу обо мне. Я в полном порядке. Не совсем понимаю, что произошло. Вижу, как многие в интернете говорят: «О, у него была безумная весогонка!» Честно говоря, я почти не сгонял вес к этому бою. Приехал с довольно низким весом, но даже в течение этой недели я почти не сбрасывал.

Я не до конца понимаю, что случилось, и в ближайшие недели мне предстоит пройти дополнительные обследования, чтобы разобраться в причинах. Но всем, кто говорит, что я, должно быть, устроил жёсткую сгонку или что-то подобное, — сбрасывал очень и очень мало веса. Благодарен своей команде. Я в полном порядке, надеюсь, скоро вернусь. Приношу извинения своему сопернику», — приводит слова Смотермана издание MMA Fighting.

