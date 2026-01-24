Наталия Силва заявила, что бой с Намаюнас будет претендентским на титул Валентины Шевченко

28-летняя представительница Бразилии Наталия Силва высказалась о поединке с американкой Роуз Намаюнас.

«Хотела получить шанс на титул и раньше, но UFC сказали, что Валентина не сможет драться так скоро. Поэтому они предложили имя Роуз, и мы согласились. Человек, который сделал больше всего в организации, человек, который был готов к этому — это я.

«Победа над Роуз уже даёт мне право бороться за титул. В UFC сказали, что этот бой является претендетским, а следующий будет за чемпионский пояс. Валентина не победит меня, а я стану чемпионкой, одолев её. Я работала каждый день во всех возможных аспектах. Будь то ударная техника или борьба, я выиграю у неё и стану чемпионкой», — приводит слов Силвы издание MMAJunkie.