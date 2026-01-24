Скидки
Наталия Силва заявила, что бой с Намаюнас будет претендентским на титул Валентины Шевченко

Наталия Силва заявила, что бой с Намаюнас будет претендентским на титул Валентины Шевченко
28-летняя представительница Бразилии Наталия Силва высказалась о поединке с американкой Роуз Намаюнас.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Наталия Силва — Роуз Намаюнас
25 января 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Наталия Силва
Не началось
Роуз Намаюнас

«Хотела получить шанс на титул и раньше, но UFC сказали, что Валентина не сможет драться так скоро. Поэтому они предложили имя Роуз, и мы согласились. Человек, который сделал больше всего в организации, человек, который был готов к этому — это я.

«Победа над Роуз уже даёт мне право бороться за титул. В UFC сказали, что этот бой является претендетским, а следующий будет за чемпионский пояс. Валентина не победит меня, а я стану чемпионкой, одолев её. Я работала каждый день во всех возможных аспектах. Будь то ударная техника или борьба, я выиграю у неё и стану чемпионкой», — приводит слов Силвы издание MMAJunkie.

