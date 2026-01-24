«Короткие ножки». Пимблетт высказался о лоу-киках Гэтжи

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт высказался о своём будущем сопернике Джастине Гэтжи.

«Самая большая угроза со стороны Гэтжи — это если он попадёт одним из своих тяжёлых ударов. Оверхенд справа, левый хук. Но я не думаю, что дистанция будет подходящей для того, чтобы наносить удары ногами. Джастин просто не дотянется до меня. Люди говорят о его лоу-киках, но это я буду их пробивать.

У него короткие ножки. Кто-нибудь это ещё заметил? У него тонкие и женские ноги. Так что я буду рубить его по ногам и избивать на дистанции», – приводит слова Пимблетта MMAFighting.

Пэдди Пимблетту 31 год. Британец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения.

Джастину Гэтжи 37 лет. Американец дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и пять поражений.