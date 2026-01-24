Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC увеличили размеры бонусов и добавили премию за досрочную победу

В UFC увеличили размеры бонусов и добавили премию за досрочную победу
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт объявил об увеличении бонусов за «Лучший бой вечера» и «Лучшее выступление вечера». Об этом сообщает ESPN.

Отныне бонусы будут составлять $ 100 тыс., что означает их увеличение в два раза — ранее бонусы составляли $ 50 тыс.

Кроме того, начиная с турнира UFC 324 будет введён дополнительный бонус — отныне каждый боец, одержавший досрочную победу, получит дополнительные $ 25 тыс. к гонорару.

Напомним, главным событием турнира UFC 324 станет поединок Джастина Гэтжи и Пэдди Пимблетта. За свою карьеру Гэтжи 14 раз получал бонусы по итогам своих поединков. Рекордсменом по этому показателю является Чарльз Оливейра, на счету которого 21 бонус.

Материалы по теме
UFC 324: Умар Нурмагомедов на первом турнире года. И с новыми бонусами! LIVE
Live
UFC 324: Умар Нурмагомедов на первом турнире года. И с новыми бонусами! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android