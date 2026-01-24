В UFC увеличили размеры бонусов и добавили премию за досрочную победу

Президент UFC Дана Уайт объявил об увеличении бонусов за «Лучший бой вечера» и «Лучшее выступление вечера». Об этом сообщает ESPN.

Отныне бонусы будут составлять $ 100 тыс., что означает их увеличение в два раза — ранее бонусы составляли $ 50 тыс.

Кроме того, начиная с турнира UFC 324 будет введён дополнительный бонус — отныне каждый боец, одержавший досрочную победу, получит дополнительные $ 25 тыс. к гонорару.

Напомним, главным событием турнира UFC 324 станет поединок Джастина Гэтжи и Пэдди Пимблетта. За свою карьеру Гэтжи 14 раз получал бонусы по итогам своих поединков. Рекордсменом по этому показателю является Чарльз Оливейра, на счету которого 21 бонус.