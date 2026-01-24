Видео: Хабиб Нурмагомедов тренирует брата Умара перед боем на UFC 324

В социальных сетях появился видеоролик, на котором прославленный российский боец, бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов тренирует своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова перед поединком на турнире UFC 324.

Турнир UFC 324 состоится в ночь на 25 января в Лас-Вегасе, Соединённые Штаты Америки (США). Соперником россиянина станет бывший чемпион дивизиона из Барзилии Дейвисон Фигейреду.

Имя: Умар Нурмагомедов.

Прозвище: Молодой орёл.

Возраст: 30 лет.

Рост: 173 см.

Весовая категория: легчайший вес (второе место в рейтинге в данный момент).

Рекорд: 19-1.

Побед решением: 10.

Досрочных побед: две нокаутом, семь сабмишеном.