Видео: Хабиб Нурмагомедов тренирует брата Умара перед боем на UFC 324

В социальных сетях появился видеоролик, на котором прославленный российский боец, бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов тренирует своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова перед поединком на турнире UFC 324.
Турнир UFC 324 состоится в ночь на 25 января в Лас-Вегасе, Соединённые Штаты Америки (США). Соперником россиянина станет бывший чемпион дивизиона из Барзилии Дейвисон Фигейреду.
Имя: Умар Нурмагомедов.
Прозвище: Молодой орёл.
Возраст: 30 лет.
Рост: 173 см.
Весовая категория: легчайший вес (второе место в рейтинге в данный момент).
Рекорд: 19-1.
Побед решением: 10.
Досрочных побед: две нокаутом, семь сабмишеном.