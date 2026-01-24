Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду: ориентировочное время начала боя — 4:15 мск

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый крупный турнир промоушена по смешанным единоборствам UFC в 2026 году под номером 324. В предварительном карде, ориентировочно в 4:15 мск, бывший претендент на титул в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов сразится с бразильским экс-чемпионом Дейвисоном Фигейреду.

Имя: Умар Нурмагомедов.

Прозвище: Молодой орёл.

Возраст: 30 лет.

Рост: 173 см.

Весовая категория: легчайший вес (второе место в рейтинге в данный момент).

Рекорд: 19-1.

Побед решением: 10.

Досрочных побед: две нокаутом, семь сабмишеном.

В своём последнем поединке российский атлет встречался с американцем Марио Баутистой и одержал победу единогласным решением судей.