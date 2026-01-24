Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду: ориентировочное время начала боя — 4:15 мск

Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду: ориентировочное время начала боя — 4:15 мск
Комментарии

В ночь на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый крупный турнир промоушена по смешанным единоборствам UFC в 2026 году под номером 324. В предварительном карде, ориентировочно в 4:15 мск, бывший претендент на титул в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов сразится с бразильским экс-чемпионом Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Имя: Умар Нурмагомедов.
Прозвище: Молодой орёл.
Возраст: 30 лет.
Рост: 173 см.
Весовая категория: легчайший вес (второе место в рейтинге в данный момент).
Рекорд: 19-1.
Побед решением: 10.
Досрочных побед: две нокаутом, семь сабмишеном.

В своём последнем поединке российский атлет встречался с американцем Марио Баутистой и одержал победу единогласным решением судей.

Материалы по теме
UFC 324: Умар Нурмагомедов на первом турнире года. И с новыми бонусами! LIVE
Live
UFC 324: Умар Нурмагомедов на первом турнире года. И с новыми бонусами! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android