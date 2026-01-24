«Пресмыкаетесь перед UFC». Гэтжи поругался с Кормье из-за контракта с Paramount

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи поругался с членом Зала славы промоушена и бывшим чемпионом в двух весовых категориях Даниэлем Кормье на его YouTube-канале из-за нового контракта промоушена с UFC.

Гэтжи: Ты сказал, что всем теперь платят больше, но ты лжёшь. Зачем это говорить? Зачем ты несёшь чушь, если понятия не имеешь, что происходит?

Кормье: На самом деле, знаю.

Гэтжи: Ты знаешь, что мне платят больше, чем я бы получал, если бы эта сделка не состоялась?

Кормье: Я никогда не говорил «все».

Гэтжи: Ты буквально сказал «все». Ты сказал, что каждому парню платят больше… Я должен в разное время поднимать вас обоих, тебя и Али [Абдель-Азиза], с колен, когда вы пресмыкаетесь перед UFC.

Кормье: Ты что, издеваешься надо мной? Ты реально это делаешь.

Гэтжи: Ты собираешься бросить нас под автобус и выставить дураками. Мы не получаем больше. Зачем ты такое говоришь?

Кормье: Я не бросал тебя под удар.

Гэтжи: Возможно, тебе платят больше, надеюсь, что так оно и есть.

Кормье: Откуда ты знаешь? Мне не платят ничего. Делаю это бесплатно. Делаю это, чтобы помочь тебе. Я люблю тебя, поэтому это делаю.

Гэтжи: Видишь, вот так ты лжёшь людям. Просто так, беззаботно, просто безумно.