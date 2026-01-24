Скидки
Бокс/ММА

Гэтжи: вообще не думаю о высказываниях Пимблетта

Американский боец UFC Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке с Пэдди Пимблеттом.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Не началось
Пэдди Пимблетт

«Пэдди считает, что он залез мне под кожу? Вообще не думаю о нём. Ни разу не прокручивал в голове его высказывания. Даже когда мы стояли лицом к лицу. Мне совершенно плевать, что он говорит и чувствует. Всё это неважно. Что важно — это сам бой, пять минут внутри клетки. И всё. Я полностью сконцентрирован. Люблю давление. Это не начало моей карьеры, это понимаю. Наслаждаюсь каждым шагом этого пути. И я буду скучать по этому, когда всё закончится.

Я совершенно собран, на 100% готов. Жду возможности выйти в октагон и показать всё, что я могу», — приводит слова Гэтжи MMAFighting.

