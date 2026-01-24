Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Удушение сзади во втором раунде». Стерлинг сделал прогноз на бой Нурмагомедов — Фигейреду

«Удушение сзади во втором раунде». Стерлинг сделал прогноз на бой Нурмагомедов — Фигейреду
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг сделал прогноз на поединок Умара Нурмагомедова и Дейвисона Фигейреду, который состоится на турнире UFC 324.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Без неуважения, но этот бой больше похож на приношение ягнёнка в жертву. У него был лишь один момент в том бою с Яном, думаю, этот момент случился только потому, что Ян поймал эйфорию: «Я могу делать всё, что хочу». А потом он такой: «Ладно, может, не стоит делать всё, что хочу». Поэтому ставлю на Умара. Думаю, финиш во втором раунде. Думаю, болевой. Скажу — удушение сзади во втором раунде.

Он [Фигейреду] просто слишком мал, чувак. Всегда так про него говорил. Он жёсткий, у него есть сила, но он слишком мал… Всё написано на стене, Фигги. Ты — наилегчайший вес. Я знаю, сгонка веса — это ад, но твои шансы снова выиграть пояс и оставаться на вершине дивизиона — в наилегчайшем весе. Ты можешь конкурировать с некоторыми топ-бойцами в весе до 61 кг, но когда доходит до более крупных парней, это будет слишком сложно. Таковы реалии», — приводит слова Стерлинга издание MMAJunkie.

Материалы по теме
UFC 324: Умар Нурмагомедов на первом турнире года. И с новыми бонусами! LIVE
Live
UFC 324: Умар Нурмагомедов на первом турнире года. И с новыми бонусами! LIVE
Протекция Хабиба не помогает. Почему Умару не дают второй титульный шанс Протекция Хабиба не помогает. Почему Умару не дают второй титульный шанс
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android