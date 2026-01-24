«Удушение сзади во втором раунде». Стерлинг сделал прогноз на бой Нурмагомедов — Фигейреду

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг сделал прогноз на поединок Умара Нурмагомедова и Дейвисона Фигейреду, который состоится на турнире UFC 324.

«Без неуважения, но этот бой больше похож на приношение ягнёнка в жертву. У него был лишь один момент в том бою с Яном, думаю, этот момент случился только потому, что Ян поймал эйфорию: «Я могу делать всё, что хочу». А потом он такой: «Ладно, может, не стоит делать всё, что хочу». Поэтому ставлю на Умара. Думаю, финиш во втором раунде. Думаю, болевой. Скажу — удушение сзади во втором раунде.

Он [Фигейреду] просто слишком мал, чувак. Всегда так про него говорил. Он жёсткий, у него есть сила, но он слишком мал… Всё написано на стене, Фигги. Ты — наилегчайший вес. Я знаю, сгонка веса — это ад, но твои шансы снова выиграть пояс и оставаться на вершине дивизиона — в наилегчайшем весе. Ты можешь конкурировать с некоторыми топ-бойцами в весе до 61 кг, но когда доходит до более крупных парней, это будет слишком сложно. Таковы реалии», — приводит слова Стерлинга издание MMAJunkie.