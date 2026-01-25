Скидки
Сэндхаген назвал единственный способ, который поможет Сонгу одолеть О'Мэлли

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген сделал прогноз на поединок Шона О'Мэлли и Сонга Ядонга на UFC 324.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Сонг Ядонг
25 января 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Сонг Ядонг

«Бой Сонга и О'Мэлли будет отличным. Я буквально пересмотрел все их бои или почти все, ставлю на победу О'Мэлли. Главная проблема Сонга, что он делает выпады и прыжки в свои сильные удары, с тобой всё будет хорошо, если не ошибёшься против него и не подойдёшь слишком близко. А О'Мэлли как раз этого обычно не делает со своими соперниками.

Сонгу очень сложно достать до противников, поэтому с телосложением и стилем О'Мэлли это будет очень и очень сложный бой для Сонга — если только он, возможно, не переведёт всё в борьбу и не сделает его немного «грязным». Но он, в общем-то, тоже не из таких. Если он станет таким парнем, у него будет очень хороший шанс. Но в противном случае я ставлю на победу О'Мэлли», — сказал Сэндхаген на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

