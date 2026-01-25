О'Мэлли: от возможности побороться за титул меня отделяет один бой

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высказался о своих перспективах получить титульный бой.

«Когда Пётр выиграл бой, почувствовал прилив энергии, путь к возвращению стал яснее. Меня отделяет всего один бой, одно красивое выступление от возможности снова побороться за пояс. Верю, что с красивой победой я получу шанс побороться за титул», — приводит слова О'Мэлли Red Corner MMA.

Напомним, первый бой между Петром и Шоном состоялся 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 280. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Сахарка раздельным решением судей.