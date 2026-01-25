Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт: ориентировочное время начала боя — 7:00 мск

В ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, США, состоится первый номерной турнир года — UFC 324. Основной кард стартует в 5:00 мск. Турнир возглавит поединок за временный пояс в лёгком дивизионе между американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом.

Ориентировочное время начала боя между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом – 7:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.

Всего на счету Пимблетт в престижнейшей организации мира семь побед и ни одного поражения. Гэтжи дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в UFC 10 побед и пять поражений.

В соглавном бою выступят представители легчайшего веса — американец Шон О'Мэлли и китаец Сонг Ядонг.